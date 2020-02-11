Van'da, arama çalışmaları için teknik ekip değerlendirmesi bekleniyor

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, donarak, öldüğü bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgelere sevk edildiği belirtildi. Van Valiliği'nce 2 bölgede teknik ekiplerin yapacağı değerlendirmeye göre arama çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Çığ nedeniyle kapalı olan VanÇatak yolunun açılması için de yoğun çalışma yürütülüyor.

Van ve çevresinde 2 gündür kar yağarken, bugün soğuk hava etkili oldu. İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, donarak, öldüğü bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için çalışmalar, olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülmeye çalışılıyor. Çığ altında kalan itfaiyeci için AFAD, jandarma, UMKE, Karayolları görevlilerinden oluşan 32 kişilik ekip, sabah saatlerinde yola çıkarken, bölgedeki yol açma çalışmalarına da devam edildiği kaydedildi.

Valilik tarafından bugün çığ bölgesine ulaşımın sağlanması durumunda teknik heyetin değerlendirme yapacağı ardından arama çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Donarak, öldüğü belirtilen 13 düzensiz göçmenle ilgili de Çaldıran Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki karakolda değerlendirme sonrası çalışma yapılacak. Şartların uygun olması halinde Van'dan bölgeye ekiplerin sevk edileceği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 35'E DÜŞTÜ

Öte yandan VanÇatak yolu Elmacı Mahallesi bölgesinde düşen çığı temizleme çalışmalarına da sabah saatlerinde yeniden başlandı. Dün gece bölgede karları temizleme çalışması yapan ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sabah iş makineleriyle aşırı soğuk yüzünden çalışılamayınca Van'dan yeni araçlar bölgeye sevk edildi. Yoğun çalışma yürüten ekiplerin bugün yolu yeniden ulaşıma açması bekleniyor.



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