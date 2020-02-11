Van’da viral virüslere karşı çalışma

Van’da her gün on binlerce kişinin kullandığı büyükşehir belediyesine ait yolcu otobüsleri, olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Çin başta olmak üzere tüm dünyada korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve ek tedbirler alınmaya devam ederken, Van’da da halkın yoğun olarak kullandığı büyükşehir belediyesine ait yolcu otobüsleri ve diğer ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yolcu otobüslerinde temizlik çalışması yaptıktan sonra özel maddelerle viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yapıyor. Yine halkın yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanlarında da düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Havaların soğuması ve bulaşıcı hastalıkların artmasıyla birlikte yolcu otobüsleri ve ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarını artırdıklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, “Şu anda bütün dünyanın başta korona virüsü olmak üzere viral anlamda ciddi tedirginlikleri olduğu bir süreçteyiz. Van Büyükşehir Belediyesi olarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in koordinesinde vatandaşlarımızın sağlığı için yolcu otobüslerimizde ve ortak kullanım alanlarında viral enfeksiyonlar ve virüslere karşı düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.