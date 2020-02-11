Çığ bölgesinde iş makineleri dondu 3 gündür ulaşımın sağlanamadığı Van-Çatak kara yolunda çalışmalar devam ediyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Umudumuz bugün teknik ekibimizin alanda kurtarma çalışmalarını yapmalarıdır” “Bu gece bu bölge eksi 35 dereceyi buldu. İş makinelerimizin çoğu dondu”

– Van’da etkili olan kar yağışının ardından düşen çığlar sonucu 3 günden bu yana kapalı olan Çatak kara yolunda çalışmalar devam ederken, arama kurtarma ekibinin Bahçesaray yolundaki çığ faciası bölgesinde çalışma yapması bekleniliyor.

VanÇatak kara yolu, Elmacı Mahallesi bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 günden bu yana ulaşıma kapalı. 2 gündür kara yolunda yürütülen çalışmalar, zorlu hava şartlarında devam ediyor. Dün gece hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düşmesiyle iş makineleri donarken, il merkezinden takviye araçlar sevk edildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, 3 gündür Çatak’ın Van ile olan ulaşımının düşen çığlardan dolayı kapalı olduğunu belirterek, “Van Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Karayolları ekiplerimiz iki gündür aralıksız çalışıyor. Az bir kısmı kaldı. Umarım bugün ulaşımı sağlarız” dedi.



Çığ bölgesine giden yola çığ düşmüş

Kurtarma ekibi Yukarı Narlıca Mahallesi’ne varmadan bir çığ düştüğünü dile getiren Vali Bilmez, “Ekiplerimiz çalışıyor. Bu gece bu bölge eksi 35 dereceyi buldu. İş makinelerimizin çoğu dondu. O yüzde sabah buradaki makinelerle başlayamadık, ilden başka makineler naklettirerek çalışmalara başladık. Umarım birkaç saat içerisinde ulaşımı sağlarız” ifadelerini kullandı.



“35 kişilik ekibimiz hazır bekliyor”

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde kar yığınları altında kalan itfaiye erini arama kurtarma çalışması için 35 kişilik ekibin hazır beklediğini dile getiren Vali Bilmez, “Ulaşım sağlanır sağlanmaz bugün çalışmaya başlayacaklar. Alanda hava koşulları uygun, bölgeye ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu birinci çığı açarsak, ondan sonraki yolu daha hızlı açacağız. Umudumuz bugün teknik ekibimizin alanda kurtarma çalışmalarını yapmalarıdır” diye konuştu.

Vali Bilmez, Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan ve donarak hayatını kaybettiği yönünde ihbarın alındığı 13 düzensiz göçmen ile ilgili ekiplerin hazır bekletildiğini ve bölgede hava şartlarının müsait olmasıyla çalışma yapılacağını kaydetti.



Vali Bilmez’den uyarı

Vali Bilmez, çığ konusunda da uyarılarda bulunarak, “Özellikle Çatak bölgesi çığlar açısında büyük bir risk teşkil ediyor. Zorunlu olmadıkça kimsenin bu ara yola çıkmaması, çıkanların da trafik, jandarma ve karayollarının uyarılarına dikkat etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ulaşımın olmaması nedeniyle 3 gündür ilçede kalan bazı vatandaşlar ise, acil işlerinin olması nedeniyle çığ bölgesinde güvenli bir şekilde Çatak'tan Van tarafından geçirilerek araçlarla il merkezine gönderildi.

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