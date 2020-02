Edremit Belediyesi Çağrı Merkezi hizmete girdi

Van’ın Edremit Belediyesi vatandaşa 7/24 hizmet verecek çağrı merkezinin altyapı hazırlıklarını tamamlayarak hizmete soktu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla vatandaşla belediye arasında iletişim köprüsü kuracak çağrı merkezinin altyapısı oluşturularak hizmete sokuldu. Çağrı merkezi hizmetiyle Edremit Belediyesi; vatandaşla belediye arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, güçlenen ilişkiler ve etkili iletişim ağı sayesinde Edremitlilerin ihtiyaç ve isteklerini daha hızlı çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin kalite standartları gereği kayıt altına alınacağı çağrı merkezinde, her işlem mutlaka ilgili müdürlüğe aktarılarak süreç ve ulaşılan sonuç hakkında vatandaşa dönüş yapılarak bilgi veriliyor. Edremitliler artık şikayet, talep ve önerilerini belediyeye gelmeden, günün her saatinde ilçe sınırları içerisinde bulunuyorsa Alo 153 numaralı telefonu arayarak ilgili müdürlüğe iletebilecek. Edremit ilçe sınırları dışında ise 0432 312 2 153’ü arayarak ulaşabilecek. Vatandaş ile devlet arasındaki bürokratik duvarları kaldırmayı hedefleyerek çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesine vatandaşlar aynı zamanda https://vanedremit.bel.tr/ üzerinden de online canlı destek hizmeti ile iletebilecek. Teknolojik imkanlarla donanmış Alo 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi’nde işinde uzman ve yenilikçi personellerle hizmetin en kalitelisi sunuluyor.

Hayata geçirilen çağrı merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ulaşılabilir bir belediye ile daha iyi hizmetlerin ortaya çıkmasını hedeflediklerini belirtti. Başkan Say, “Vatandaş memnuniyeti anlayışıyla çalışacak çağrı merkezimizle hızlı ve etkili hizmet vermeyi, belediye hizmetlerini hantallıktan kurtararak sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Yeni kurduğumuz çağrı merkezi, hedeflediğimiz küçük, çevik, etkili belediyecilik anlayışının önemli bir aracı olacak” dedi.

