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Çığ bölgesindeki hastalar askeri helikopterle sevk ediliyor

İHA

– VanÇatak kara yolunun çığ düşmesi sonucu 3 gündür kapalı olması nedeniyle acil hastalar askeri helikopterle il merkezine sevk ediliyor.

Çığ bölgesindeki hastalar askeri helikopterle sevk ediliyor

– VanÇatak kara yolunun çığ düşmesi sonucu 3 gündür kapalı olması nedeniyle acil hastalar askeri helikopterle il merkezine sevk ediliyor.
VanÇatak kara yolunun Elmacı Mahallesi bölgesinde düşen çığı temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede rahatsızlanan ve diyalize girmesi gereken bazı hastalar, yolların kapalı olması nedeniyle yetkililerle irtibata geçti. Bunun üzerine hemen Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri helikopterler havalanarak, hastaları bulunduğu yerlerden alıp Van il merkezindeki hastanelere ulaştırdı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 gündür Çatak ile Van arasında ulaşım olmadığını belirterek, “Dün burada 3 acil hastamız oldu. Bunları Jandarma Genel Komutanlığımıza ait askeri helikopterlerle Van’a taşıdık. Büyükağaç Karakolumuzdan helikopterle bir diyaliz hastamız vardı. Onu da merkeze gönderdik. Narlıca Mahallesi’nde bir sıkıntımız var, helikopter ulaşamıyor. İnşallah ona da kara yoluyla ulaşırız. 12 saat içerisinde ulaşım sağlanır. Bu sıkıntıları da aşarız” dedi.

Taziyeye gelenler pansiyonlarda misafir edildi
Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 41 kişi arasında olan Çataklılar için taziyeye gidenler de ilçede mahsur kaldı. Vali Bilmez, 3 gün içerisinde taziye için Çatak’a gelip dönemeyenleri de milli eğitime ait pansiyonlarda misafir ettiklerini ifade ederek, “Herhangi bir sıkıntı olmadı. Büyük ihtimalle çalışmadan sonra ulaşıma kontrollü müsaade edeceğiz. Hala tehlikeler ve sıkıntılar devam ediyor. Şu an yollarımızın hepsi açık, tehlike arz ettiğinde tipi ve fırtına olduğu zaman geçici olarak kapatıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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