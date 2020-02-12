Kurtarma ekibi çığ bölgesine ulaşamadı

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VanBahçesaray kara yolunda 45 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye gitmek üzere yola çıkan teknik heyet geri dönmek zorunda kaldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, VanBahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine gitmek üzere sabah saatlerinde yeniden yol açma çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerin çığ bölgesine 4 kilometre kala yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayollarından teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası çalışmalara ara vererek geri dönmüştür. Bölgede hava koşullarının normale dönmesi sonrası Görentaş Bakım Evinde bekletilen iş makineleri yol açma çalışmalarına yeniden başlayacaktır” denildi.

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