Van’da okullar 2 gün tatil edildi

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Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 1314 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 2 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

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