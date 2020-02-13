Diyabet ve tansiyon hastasının imdadına polis helikopteri yetişti Çığ düşmesi nedeniyle yolu kapalı olan Bahçesaray’da hastalar helikopter Van’a sevk ediliyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan diyabet ve tansiyon hastası kadın, yolların kapalı olması nedeniyle polis helikopteriyle hastaneye yetiştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisine gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti. Yolların kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Bahçesaray ilçesi Cevizlibelen Mahallesi’nde ikamet eden diyabet ve tansiyon hastası 60 yaşındaki Perihan Baysungur için havalanan helikopter, kısa sürede bölgeye ulaştı. Hastayı ve refakatçisini alan helikopter, tekrar Van il merkezine iniş yaptı. Helikopterle getirilen hasta, tedavisinin yapılması için pistte bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

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