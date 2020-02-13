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Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

İHA

– Van'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken; kırsal mahallelerin ana yol ağının yüzde 70'i, merkez mahallelerde ise yüzde 50'sinin kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

– Van’ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken; kırsal mahallelerin ana yol ağının yüzde 70’i, merkez mahallelerde ise yüzde 50’sinin kar temizleme çalışmalarını tamamladı.
Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün öğle saatlerinde başlayan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipiye rağmen başlattığı yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekipleri ile sahada olan Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden şimdiye kadar 300 kilometrelik ana yol ağında kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

“Mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla yolculuk etmeyiniz”
Çalışmalarını 30 personel ve 9 adet kamyon, 5 adet greyder, 5 adet kazıcı ve yükleyici, 2 adet loder ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere 22 adet araç ile yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Salih Akman, meteorolojik verilere göre son 26 yılın en ağır kışının yaşandıklarını söyledi. Başkan Akman, gecenin geç saatlerine kadar Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında kurulan; vali yardımcıları, Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Edremit belediye başkanları, jandarma, emniyet, AFAD, UMKE ve sağlık müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı ve 24 saat esasına göre çalışacak kriz merkezini faaliyete geçirerek çalışmaları takip ettiklerini belirtti. Başkan Akman, “Meteorolojinin verdiği bilgilere göre kar yağışı akşam saatlerine kadar devam edecek. Bunun için vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, özel araçlarıyla trafiğe çıkmaları gerektiği durumlarda ise tedbirlerini almaları gerekmektedir” dedi.

“750 kilometre yol ağımız var”
Tuşba Belediyesinin sorumluluk alanında 10’u merkez olmak üzere 67 mahallesi ve 750 kilometre yol ağının olduğunu da hatırlatan Başkan Akman, karla mücadele çalışmalarının daha önceden yaptıkları planlama doğrultusunda devam ettiğini ve şimdiye kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadığını dile getirdi. Başkan Akman, “Yol açma çalışmalarımız hazırlanan plan doğrultusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam ediyor. Bu saat itibarı ile kırsal mahallelerin ana yol ağının yüzde 70’i ve merkez mahallelerde ise yüzde 50’sinin kar temizleme çalışmalarını tamamladık. Sizlerde takdir ederseniz, 750 kilometrelik bir yol ağının bir anda temizlenmesi büyük imkân ve araç gereç gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ekiplerimize yardımcı olmalarını bekler, şimdiden göstereceğiniz anlayıştan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Başkan Akman, vatandaşların ekiplerin kar temizleme çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütmesi için araçlarını düzenli park yapmaları gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, don ve buzlanma olaylarına karşı da gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Bu arada hasta almaya giden ambulans, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan otomobili söndürmeye giden itfaiye aracı, mahsur kalan polis ekiplerinin yanı sıra yolda kalan çok sayıda araç ise Tuşba Belediyesi ekipleri tarafında mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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