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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van kara gömüldü

İHA

Van'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Van kara gömüldü

Van’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi.
Kent genelinde kar nedeniyle 385 mahalle ile 302 mezra olmak üzere toplam 687 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacağı, yağışların yer yer Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğini duyuran Meteoroloji, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi konusunda da uyarıda bulundu.

Uçak seferleri iptal
Kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan saat 19.00’a kadar olan tüm uçuşlar iptal edilirken, sonrasında düzenlenecek seferlerin ise hava durumuna bağlı olacağı belirtildi.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere tüm kentte kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden 48 ekip ise kent merkezinde gönüllü olarak kaldırım ve refüjleri temizledi.

“Biraz da Trakya’ya gönderin”
İlk defa Van’a gelen Trakyalı çift, hayatlarında ilk defa böyle bir karla karşılaştıklarını belirterek, “Van’ı çok beğendim, Van doğunun Paris’idir. Kar bolluk ve berekettir. Ancak bu kar sadece size gelmiş bunu biraz da Trakya’ya gönderin. Buğdaylarımıza iyi gelir” ifadelerini kullandı.
Son yıllarda böyle bir kar yağışıyla karşılaşmadıklarını dile getiren Vanlı vatandaşlar ise zirai açıdan kar yağışının bereketin en önemli simgelerinden olduğunu söyledi. Ancak kar yağışının bu yıl bir çığ felaketine dönüştüğünü belirten vatandaşlar, duydukları üzüntüyü ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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