Bilgi Denizi’nde erken kayıtlar başladı

Van’da 1 Nisan’da açılacak olan Bilgi Denizi’nde erken kayıt dönemi başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan kurum yetkilileri, 1 Nisan’da açılacak olan Bilgi Denizi Eğitim Kurumunun 89 Şubat 2020 tarihlerinde 6 farklı seansta ‘Bilgi Denizi Sınavını (BDS)’ yaptıklarını ifade ederek, “Bu sınava Van genelinde 5 binin üzerinde öğrencimiz katıldı. 5 kurucu ve 3 halkla ilişkiler uzmanı olmak üzere 8 eğitmenimiz kayıtlara bakıyor. Sınava giren öğrenciler ve veliler kayıttan sorumlu arkadaşlarımız tarafından telefonlarla aranarak sınav sonuçları hakkında bilgilendiriliyor” dediler. Erken kayıtların 1 Nisan tarihine kadar devam edeceğini dile getiren yetkililer, “Kayıt yaptıran öğrencilerimiz hemen etüt, soru çözümü hizmeti alabildikleri gibi 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan TYT kursumuza ücretsiz gelebilirler. Bu kursumuzda TYT konularının çoğunu bitirmiş olacağımızdan dolayı ders sezonu başladığında öğrencilerimiz birkaç adım önde başlayacaklar” ifadelerini kullandılar.

Erken kayıt yaptıran tüm öğrencilere Yayın Denizi’nden bir soru bankası hediye edeceklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, “Bölgenin en iyi öğretmen kadrosuyla çalışacağız. Bilgi Sarmal, Yayın Denizi, Çap, Üç Dört Beş ve 3D yayınlarından oluşan yayınlar vereceğiz. Bu anlamda kayıtların tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştular.

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