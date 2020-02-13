Van YYÜ’de kar tatili

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için tatil edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 14 Şubat 2020 Cuma (yarın) günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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