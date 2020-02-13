Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı

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VanBaşkale kara yolu olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “VanBaşkale kara yolu Güzeldere mevkii saat 18.40 itibariyle kar yağışı ve tipiden dolayı can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılmıştır. Bu yolun vatandaşlarımız tarafından can ve mal güvenlikleri açısından kullanılmaması konusunda uyarıyoruz” denildi.

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