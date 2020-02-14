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Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı

İHA

Van'ın Başkale ilçesinde dondurucu soğukta anneleri kaybolan sahipsiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı.

Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Van’ın Başkale ilçesinde dondurucu soğukta anneleri kaybolan sahipsiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı.
Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine, sokakta titrerken görülen yavru 2 köpek için Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Bulundukları yerden alınan yavru köpekler, sıcak bir ortama alınarak karınları doyuruldu. Daha sonra yavru köpekler belediyeye ait araçla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezine götürülerek teslim edildi.
Başkale Belediyesi Zabıta Müdür Halit Aşan, gelen ihbar doğrultusunda personellerinin hemen harekete geçerek yavru köpekleri bulundukları yerden aldığını belirterek, “Belediye garajımıza getirilen köpekler, arkadaşlarımız tarafından önce ısıtılarak donmaktan kurtarıldı. Daha sonra alınan yiyeceklerle besledik. Sağlık kontrollerinin yapılması için can dostumuz yavruları aracımızla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakın Merkezine gönderdik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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