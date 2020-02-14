Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanması planlanan Vanspor FK Ergene Velimeşespor müsabakası olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Vanspor FK, Van Atatürk Stadı'nda yarın Ergene Velimeşespor ile karşılaşacaktı. Ancak kentte günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.