Vali Bilmez: “Sadece karla mücadele çalışmalarının bize parasal gideri 9 milyon civarında” Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Van Gölü’nün büyük bir kısmını toprakla dolduracak kadar kar taşıdık” “Kar ve tipiden kaynaklanan 10 bin ihbar aldık”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılan çalışmalarda 624 bin ton mazot kullandıklarını belirterek, “Sadece karla mücadele çalışmalarının bize parasal gideri 9 milyon civarında tuttu” dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, bu yıl kış mevsiminin ilk zamanlar kurak geçtiğini, şubat ayında da halkın tabiriyle ‘bir yağdı pir yağdı’ durumunun olduğunu söyledi. Tipi ve çığ olayları meydana gelince karla mücadele çalışmalarının kendilerini zorladığını ifade eden Vali Bilmez, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak 988 yerleşim yerine yol hizmeti veriyoruz ve bizim yol ağımızdaki uzunluk 6 bin 340 kilometredir. 177 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını yürütüyoruz. 630 personelimiz 17 şantiyeden yönetilerek bu mücadeleyi yürütüyoruz. Sadece bu son dönemde Van merkezden 8 bin 400 kamyon karı şehir dışına taşıdık. Hesapladığımız zaman bu 134 bin metreküp kar ediyor. Van Gölü’nün büyük bir kısmını toprakla dolduracak kadar kar taşıdık” dedi.



“10 bin ihbar aldık”

Çığ düşmesi sonucu kapanan Çatak yolunda Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin birlikte çalıştığını hatırlatan Vali Bilmez, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte birçok yerde çığ olayı gerçekleşti. Sadece bu süre zarfında biz 600 mahsur kalan veya hasta olan vatandaşımızı kurtardık. Yapılan çalışmalarla birlikte kar ve tipiden kaynaklanan 10 bin ihbar aldık. Bu çalışmalarda 624 bin ton mazot kullandık, bakım atölyelerimizde 24 saat esasına göre de arıza yapan makinelerimizin bakımı yapıldı. Karla mücadele eden çalışanlarımız da 24 saat esaslı çalıştı. Bu süre zarfında ciddi bir gayret gösterdiler. Sadece karla mücadele çalışmalarının bize parasal gideri 9 milyon civarında tuttu. Çalışmalarda 2 bin ton tuz kullandık.”



“Bu süre zarfında 90 bin ton yakıt kullandılar”

Vali Bilmez, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün de bu süre zarfında hem Erciş hem de Van merkez olmak üzere 150 araç ve 207 personelle bin 69 kilometre yol ağında 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Karayolları ekiplerinin de bu süre zarfında 90 bin ton yakıt kullandıklarını ifade ederek, “3 bin ton tuz kullanıldı. 5 bin ton da agrega kullanıldı. Hava çok soğuk olunca maalesef tuzda etki etmiyor. Bu yüzden agrega kullanıyoruz. Bu süre zarfında sahada çalışan Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediye ekiplerine ve Karayolları ekiplerine teşekkür ediyorum. Ciddi bir fedakarlık gösterdiler. Vatandaşımızda yine bize ciddi anlamda yardımcı oldu. Ancak yer yer arabanın lastiği hiç uygun olmadığı halde yola çıkan hemşehrilerimiz de oldu. Onlarda bizi baya uğraştırdılar. Tuşba ilçemizde araçlarımız mahsur kaldı. Kesinlikle hiç çıkmaması gereken ve bütün uyarılara rağmen yola çıkanlar oldu. Onları kurtarmak yarım günümüz aldı. Eğer vatandaşlarımız seyahat etmek zorunda kalıyorlarsa mutlaka araçlarının kış koşullarına uygun olması, bu da yetmiyor trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uymaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

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