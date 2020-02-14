Van’da sağlık personeline yabancı dil eğitimi

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Van İl Sağlık Müdürlülüğüne bağlı kamu hastanelerinde görevli sağlık personeline, yurt dışından gelen hastalara daha iyi hizmet verebilmek için yabancı dil kursu veriliyor.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen kursun ilk etabı için 30 sağlık çalışanı ön test sınavına katıldı. Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kamu hastanelerinde sunulan sağlık turizmi kapsamındaki hizmet süreçlerine katkı sağlamak ve bu alanda çalışan personelin yabancı dil seviyesini yükselttirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu amaçla müdürlüğümüze bağlı kamu sağlık tesislerimizde çalışan sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında hizmet veren personellere İngilizce kurs programı düzenlendi. Kurs programını bitiren personelin, temel tıbbi terimlerin İngilizce olarak ifade etmesi, randevu verme ve muayene işlemlerinde hastaya gerekli tedavi yapılırken ve tedavi, bakım esnasında İngilizce iletişim kurması amaçlanmaktadır. Özellikle yaz aylarında il ve ilçelerimize gelen turist sayısı artmakta; hastanelerimize sağlık sorunlarıyla gelen turistlerle iletişim kurabilmek açısında kurs sayesinde gelen misafirlere daha iyi bir hizmet sunacağız. Sağlık çalışanlarımızın daha donanımlı hale gelmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce sağlık turizmi kapsamında düzenlediğimiz kursa ilk etapta 30 kursiyer katıldı. Kursumuza katılan personelimiz, 88 saatlik eğitim maratonuna aralıksız devam edecekler. İlimize gelen turistler arasındaki iletişimi daha akıcı hale getirmek ve en iyi şekilde hizmet sunabilmek için farklı kurslarla personele eğitim vermeye devam edeceğiz” dedi.

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