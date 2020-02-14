Van son 52 yılın en büyük üçüncü kar yağışını aldı 1968 yılı Ocak ayında 106, 1994 yılı Aralık ayında 120, 2020 yılının Şubat ayında ise 91 santimetre kar yağdı

Van, son 52 yılın en büyük üçüncü kar yağışını alırken, ‘kriz merkezi’ kurularak yaşanan olaylara anında müdahale ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Van'da 1968 yılının Ocak ayında 106, 1994 yılının Aralık ayında 120, 14 Şubat 2020 tarihinde ise 91 santimetre kar yağdı. 1994 yılında 120 santimetre karla hayat durma noktasına gelirken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını zor şartlar altında gideriyordu. Şehir merkezindeki esnaf, iş yerlerine yaptıkları tünellerle girip çıkarken, aradan geçen yıllardan sonra 14 Şubat 2020 tarihinde Van merkezde 91 santimetre kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte birçok yerleşim yerinin yolu kapanırken, şehir merkezinde ise hayat durma noktasına geldi.

91 santimetreyi bulan karda Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeler 7/24 esasına göre karla mücadele çalışması yürütüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kurulan kriz merkezinde il merkezi ve ilçelerde olası olaylar değerlendirilerek anında müdahale ediliyor. Kriz merkezinde Van Büyükşehir, Tuşba, İpekyolu, Edremit belediye başkanlıkları, AFAD, UMKE, jandarma, karayolları, emniyet müdürlüğü ve VEDAŞ’tan temsilciler 24 saat boyunca görev yapıyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, son yılların en ciddi kar krizini yaşadıklarını belirterek, “Aynı anda ciddi çığlarla muhatap olduk. Bölgede yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı da ciddi bir fırtına olayıyla karşı karşıya kalınca ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığımıza ait helikopterlerle hastalarımızı sağlık merkezlerine taşıdık. Vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gerekli önlemler alındı. Kriz merkezimiz oluşturuldu. Bugün itibariyle kapanan köy (mahalle) ve mezra yollarımızın büyük bir kısmı açıldı. Hala 240 civarında köy ve 250 mezramızın ulaşımı kapalı. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da şehir merkezinde biriken kar yığınlarını taşıyoruz” dedi.

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