Başkale’de doğum hastası kadın 5 saatte kurtarıldı

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Van’ın Başkale ilçesinde doğum hastası kadın, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin 5 saatlik mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yurttepe Mahallesi’nde doğum sancıları başlayan Hatice Kızıl, mahalle yolları karla kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamadı. Bunun üzerine hasta yakınları, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Haberi alan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkale Şefliği karla mücadele ekipleri, 5 saat süren zorlu çalışmanın ardından mahalleye ulaştı. Yer yer fırtına ve tipinin etkili kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolda ilerleyerek mahalleye ulaştırılan sağlık ekipleri, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı. Hamile kadın, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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