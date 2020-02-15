47 göçmeni ölüme terk eden 2 şahıs tutuklandı

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Van’ın Gevaş ilçesinde 47 düzensiz göçmeni ölüme terk ettikleri belirlenen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.



Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç ve İn Mahalleleri arasında bulunan Deveboynu yarımadası mevkiinde 9 Şubat 2020 günü bulunan 47 göçmenle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gevaş Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tekneciler Kooperatifinin özverili çalışması ile donmak üzereyken kurtarılan 47 göçmeni bulundukları bölgeye bırakan A.T. ve M.Ş.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, V.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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