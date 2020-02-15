Erciş'te hasta kurtarma operasyonu

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Van Büyükşehir Belediyesi ile Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri; şeker, tansiyon ve karın ağrısı şikayeti bulunan 54 yaşındaki hastayı 4 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırmayı başardı.

Erciş ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkdeğirmen Mahallesi Çimen semtinde oturan Yıldız Bağan’ın (54) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, 4 saatlik bir çalışmanın ardından mahalle yolunu kar kütlelerinden temizleyerek sağlık ekiplerini hastaya ulaştırmayı başardı. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansa konularak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Hasta, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

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