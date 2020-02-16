İran'daki deprem Van'da da hissedildi

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İran'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Khoy şehrinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem, İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

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