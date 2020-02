Müşterilerin hayalleri, lokantanın duvarlarında

VAN'ın Erciş ilçesindeki bir lokantada, ilginç bir uygulama başlatıldı. Lokantaya gelen müşteriler, o an akıllarından geçen düşünceleri, hayallerini ve duygularını rengarenk kağıtlara yazıp, iş yerinin duvarlarına asıyor.

Erciş'in Van yolu Caddesi'ndeki bir lokanta, bir yıl önce gelen müşterileri için ilginç bir uygulama başlattı. Lokantasında yapışkan küçük not kağıtları bulunduran işletmeci Murat Alkoç, duygularını ve düşüncelerini yazmak isteyen müşterilerine kağıtları vermeye başladı. Yemek yemek için lokantaya giden müşteriler ise o an ki duygularını bu kağıtlara yazıp duvara yapıştırmaya başladı. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği uygulama ile lokantanın duvarları renk cümbüşüne döndü. Müşterilerin yazdığı bazı notlar ise dikkat çekti. En dikkat çeken notlardan bazıları ise, "Van depremi içimde yaradır. Bütün ailemi kaybettim günlerim karadır", "Okumak istiyorum okumak. Küçük gelin, büyük felaket, kahrolası töre" notları oldu.

Alkoç ayrıca öğrenciler için de uygulama başlattı. Lokantalarına gelip yemek isteyen öğrencilere genel kültür sorusu soran ve bilen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan Alkoç, "Lokantamızda bir renk bir farklılık olsun istedik ve küçük not kağıtlarını gelen müşterilerimize veriyoruz. O anki duygularını ve düşüncelerini paylaşmak isteyenler yazıp duvara yapıştırıyor. Güzel değişik bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Şu anda dükkanımın duvarları rengarenk binlerce kağıtla kaplandı. Tabi gelen bazı öğrencilere de çeşitli genel kültür soruları soruyoruz. Onlara da cevap verenlere çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Amacımız hem farkındalık olsun" diye konuştu.



