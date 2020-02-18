Sağlık ekipleri ve UMKE hasta çocuk için seferber oldu

Van’ın Tuşba ilçesinde rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk, tipi ve fırtınaya rağmen UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi’nde karın ağrısı ve kusma şikayeti olan 12 yaşındaki İsa Oğuzhan için ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle mahalle yolunun kapalı olması üzerine UMKE ve Tuşba Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Yer yer tipi ve fırtınanın yaşandığı mahallede belediye ekibinin yolu açmasıyla sağlık ekipleri hastaya ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan İsa Oğuzhan, daha sonra UMKE tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

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