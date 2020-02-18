İpekyolu Belediyesinden “Bir Genç Bir Dünya” projesi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün “Bir Genç Bir Dünya” projesi kapsamında açılan spor kursları, 500 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

İpekyolu ilçesi sınırlarında ikamet eden çocuklara ve gençlere ücretsiz olarak verilen spor kurslarına özellikle genç kızlar yoğun ilgi gösteriyor.

İpekyolu Belediyesi, alanında uzman antrenörler tarafından verilen hentbol, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, plates, futsal, güreş, kick boks ve tenis alanındaki kurslarla toplamda 3 bin 500 kişiyi sporla buluşturmayı hedefliyor.

“Bir Genç Bir Dünya” projesi ile gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı planlayan İpekyolu Belediyesi, spor alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan, “Toplumun en önemli yapılarından biri olan ve sosyal grup olarak adlandırılan genç nüfusun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkân ve zemini hazırlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlama noktasında belediyeler büyük önem taşımaktadır. ‘Bir Genç Bir Dünya’ düsturuyla çıktığımız bu yolda biliyoruz ki gerek ülkemizin gerekse Van’ımızın en büyük zenginliği genç sermayemizdir. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullarda İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü destekli 45 antrenör ve 11 branşta açtığımız sportif kurslarla gençlerin fizyolojik kapasite ve özelliklerinin en iyi biçimde gelişmesine yardımcı olmak, hareketli yaşamı desteklemek, grup ve takım etkinlikleri yoluyla başkaları ile sosyal ilişki kurabilme becerilerini güçlendirmek ve serbest zamanlarında profesyonel bir şekilde eğitim görmelerini amaçladık. Biliyoruz ki spora vereceğimiz mana gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir. Bu amaçlar doğrultusunda İpekyolu ilçesinde, sporu kültür haline getirmeyi, gençlere iyi ve arzu edilen sosyal alışkanlıkları kazandırmayı, kendini gerçekleştiren, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak sınırlılıklarını bilen, kendine güven duyan ve davranışlarını kontrol edebilen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerle birlikte topluma sporu sadece sporcuların yapmadığını, aslında sporun bir hayat tarzı olduğunu benimsetmeyi hedefliyoruz” dedi.

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