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Eksi 25 derecede karla mücadele çalışması

İHA

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, eksi 25 derecede kırsal mahalle yollarını kar yağışları sonrası kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşlardan tam not aldı.

Eksi 25 derecede karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, eksi 25 derecede kırsal mahalle yollarını kar yağışları sonrası kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşlardan tam not aldı.
Son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Van’da, kar yağışının fazla olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsalda yoğun çaba sarf ediyor. Her kar yağışı ile birlikte alarma geçen büyükşehir ekipleri, yapılan planlama doğrultusunda tüm imkânlarını seferber ederek kent merkezindeki ana arterler ve kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma yürütülüyor. Çift vardiya halinde görev yapan ekipler, bir yandan kar kaldırma çalışması yaparken, diğer yanda da yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mesai harcadı. İlçe belediyeleriyle de koordinasyon halinde çalışan ekipler, çoğu noktada ilçe belediyelerine de destek veriyor.
İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca grup yolunda çalışan ekipler, gece saatlerinde eksi 25 dereye kadar düşen dondurucu soğuklar ve tipinin de etkisiyle yer yer 3 metreyi bulan karda çalışma yürütüyor.

“Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı”
Yaklaşık 25 yıldır kentte bu kadar soğuk ve kar görmediklerini belirten Dermanköy Mahalle Muhtarı Ferzende İpek, “Buna rağmen bizler çok şükür bir mağduriyet yaşamadık. Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Buralar yüksek kesim olduğu için yer yer 3 metreye kadar kar var. Karın rahmet tarafı gibi eziyet tarafı da var. Bizler çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yollarımız açık. Belediye otobüslerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz de okullarına sorunsuz bir şekilde gidip geliyor. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çalışmalardan memnunuz”
Hayatında ilk kez bu kadar yoğun bir kar yağışına şahit olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Fevzi Yılmaz da, “Yollarımız açıktır. Merkezden geliyorum. 45 yaşındayım, ilk kez bu kadar yoğun ve sürekli bir kar yağışına şahit oluyorum. Metrelerce kar var. Allah devletimize zeval vermesin, yollarımızı açtılar. Yapılan çalışmalardan memnunuz” diye konuştu.

“Yüksek kesimlerde yaklaşık 3 metreyi bulan kar kalınlığı var”
Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Şantiye Şefi Erdal Çalımlı ise Ortanca grup yolunda 14 mahalle olduğunu belirterek, “Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Grup yolu yaklaşık 60 kilometrelik yol ağına sahiptir. Burada ana yolları ve mahalle içleri dahil temizliyoruz. İlçe belediyemize de bu anlamda destek veriyoruz. Yüksek kesimlerde yaklaşık 3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Bizler bu nokta çok zorlu bir mücadele ortaya koyuyoruz. Burada hava sıcaklığı gündüz eksi 10 derecenin altına düşerken, gece saatlerinde eksi 25 dereceyi bulabiliyor. Dondurucu soğuklara rağmen bizler çalışmalarımızı 24 saat esasına göre yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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