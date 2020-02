Ambulans şoförü taşıdığı hastayla aynı kaderi paylaştı Van’daki vaka tüm doktorları şaşırttı

Siirt’te ambulansla taşıdığı hastayı acile bıraktıktan sonra dönen Hüseyin Karaaslan isimli ambulans şoförü, taşıdığı hastayla bir saat sonra aynı kaderi paylaştı.

Siirt’te ambulans şoförü olarak çalışan Hüseyin Karaaslan (45), tip 1 diseksiyon ‘kalpten çıkan ana damar yırtığı’ rahatsızlığı bulunan Halit Turan (52) isimli vatandaşı hastanenin aciline taşıdı. Hastayı bıraktıktan sonra sırtında bir ağrı hisseden ambulans şoförü Karaaslan, bir saat sonra hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan teşhis sonucu Karaaslan’ın da taşıdığı hasta gibi tip 1 diseksiyon rahatsızlığının bulunduğu tespit edildi.

Siirt Devlet Hastanesinde bulunan her iki hasta daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ambulans şoförü Karaaslan, Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Murat Sezgin ve Op. Dr. Mehmet Aşam tarafından yapılan 5 saat süren operasyonun ardından ana damar yırtığı başarılı bir şekilde onarıldı. Aynı rahatsızlığı bulunan Halit Turan isimli hastanın ise şu an sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyat planı yapıldığı belirtildi. Doktorlar daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, durumu ilginç bir tesadüf olarak yorumladı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Remzi Sarıkaya, ambulans şoförünün taşıdığı hastayla aynı hastalığı taşıdığının tespit edildiğini ifade etti. Hastaların başvuru şeklini ilginç bulduğunu dile getiren Başhekim Yardımcısı Sarıkaya, “Bize başvurmadan önce Siirt ilinden aort diseksiyonlu bir hasta taşıyor. Kendisi ambulansta görev yapan bir sağlık çalışanıdır. Hastayı hastanemize taşıdıktan sonra eve döndüğünde sırt ağrısı hissediyor. Hastanenin aciline başvurduğunda taşıdığı hastayla aynı hastalığı taşıdığı tespit ediliyor. Bunun üzerine bizimle iletişime geçtikten sonra hastamızı merkezimizde kabul ettik. Daha sonra doktor arkadaşımız hastaya başarılı bir operasyon uyguluyor” dedi.



“Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık”

Ambulans şoförünün taşıdığı hastanın tanısını bir saat sonra kendisinde gördüğüne dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Murat Sezgin ise “Yöremizde tuz tüketiminin yüksek olmasından dolayı diseksiyon hastalarını çok sık görmekteyiz. Böyle bir hikâyeyle daha önce karşılaşmadım. Tip 1 diseksiyon diye bir hastayı acile götürüyorsunuz. Bu hastayı acile bırakıp evinize giderken şiddetli bir sırt ağrısı hissediyor, bunun üzerine siz de acile gidiyorsunuz ve sizin de tip 1 diseksiyon hastası olduğunuz ortaya çıkıyor. Bu çok ilginç bir olay. Biz daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ambulans şoförü hastamız, taşıdığı hastanın tanısını bir saat sonra kendisinde görüyor” şeklinde konuştu.

Kalpten çıkan ana damar yırtığı rahatsızlığının ölümcül olduğunu anımsatan Sezgin, ambulans şoförü Karaaslan’ı taburcu ederken, şu an sağlık durumunun iyi olduğu Halit Turan isimli hastaları için de bir operasyon planladıklarını kaydetti.



“Taşıdığım hastanın hastalığına yakalandım”

Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra taşıdığı hastayla aynı hastalığı taşıdığını fark ettiğini dile getiren ambulans şoförü Hüseyin Karaaslan da, “Dönüşten bir saat sonra taşıdığım hastanın hastalığına yakalandım. Yakınlarım sağlık ekibinden yardım istedi. Gelen sağlık ekibi beni Siirt'teki hastaneye götürdü. Yapılan müdahalenin ardından bende Van'a sevk edildim. Burada tedavi altına alındım, ameliyat edildim. Van'da iyi ki böyle bir hastane var. Sağlık durumum şu an çok iyi. Allah doktorlardan razı olsun” diye konuştu.

Yardımıma gelen ambulans şoförünün kendisiyle aynı hastalığı taşıdığını öğrendiğini söyleyen Halit Turan ise şunları söyledi:

“Hüseyin kardeşimiz tedavi olup sağlığına kavuştu. Bugün taburcu edildi. Beni de ziyaret etmeye geldi. Çok sevindim. İnşallah bende ameliyat olup sağlığıma kavuşurum.”

