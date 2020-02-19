2020 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2020 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi

DHA

VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedileri, 2020 yılının ilk yavrularını dönyaya getirdi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bir Van kedisinin 4 yavru yaptığını söyledi.
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villasında özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Van Kedi Villasında özenle bakılan ve gebe olan Van kedileri doğum yapmaya başladı. Bir Van Kedisi bir ay önce 4 yavru dünyaya getirirken 2020 yılının da ilk kedileri doğmuş oldu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, doğumların Ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.
Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villasında şartların her yıl daha da iyileştiğini belirterek, "Bir kedimiz doğum yaptı ve 4 yavru dünyaya getirdi. Yani 2020 yılının ilk kedileri doğmuş oldu. Doğumlar tabi ki devam edecek. Biz Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak her sene bir önceki seneye göre daha iyileştirilmiş şekilde giriyoruz. Bizim umudumuz odur ki 2020 yılının daha verimli geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından oldu Kara saplanan aracı kurtarmaya çalışanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından ...
Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü
YEREL HABERLER Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü
Ambulans şoförü taşıdığı hastayla aynı kaderi paylaştı Van’daki vaka tüm doktorları şaşırttı
YEREL HABERLER Ambulans şoförü taşıdığı hastayla aynı kaderi ...
Yolda mahsur kalan hasta kurtarıldı
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan hasta kurtarıldı
Başkan Ensari’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den esnaf ziyareti
Eksi 25 derecede karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Eksi 25 derecede karla mücadele çalışması
Ekmek paraları ipin ucunda Baba ve oğlu, çatılardaki karı temizleyerek ekmek parası kazanıyor
YEREL HABERLER Ekmek paraları ipin ucunda Baba ve oğlu, çatılardaki ...
Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı
Van'da kardan kapanan yolların açılması için yoğun çalışma
YEREL HABERLER Van'da kardan kapanan yolların açılması için yoğun ...
İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi Karla kaplı yolları aşarak yangına müdahale eden ekipler, dağlık alana kaçan ineği de sahibine teslim etti
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi Karla kaplı ...
Karda mahsur kalan 10 araç 6 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan 10 araç 6 saatte kurtarıldı
Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi
YEREL HABERLER Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi
VANTB Başkanı Süer: “Doğuya özel yüzde 10 prim desteğiyle şimdi pancar daha çok kazandıracak”
YEREL HABERLER VANTB Başkanı Süer: “Doğuya özel yüzde 10 prim ...
İpekyolu Belediyesinden “Bir Genç Bir Dünya” projesi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden “Bir Genç Bir Dünya” projesi
Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı
Tuşba Belediyesinden hasta kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden hasta kurtarma operasyonu
82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla satın alan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla satın alan ...
Sağlık ekipleri ve UMKE hasta çocuk için seferber oldu
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri ve UMKE hasta çocuk için seferber ...
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
Van’da 146 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Van’da 146 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı
Müşterilerin hayalleri, lokantanın duvarlarında
YEREL HABERLER Müşterilerin hayalleri, lokantanın duvarlarında
Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı
YEREL HABERLER Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle ...
Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Başkale’de deprem sonrası hasar tespit çalışması
YEREL HABERLER Başkale’de deprem sonrası hasar tespit çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X