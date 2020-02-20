Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Van'daki rekor karın etkileri olacaktır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Van'daki rekor karın etkileri olacaktır

DHA

VAN'da, şubat ayından itibaren etkili olan ve son 26 yılın rekor seviyelerine ulaşan kar yağışının olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, böylesi bir yağışın, son 60 yıl içinde sadece 3'üncü kez görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bahar ayları ile birlikte bunun etkilerini göreceklerini, sel ve taşkınların yaşanabileceği uyarısında bulundu. 

VAN'da, şubat ayından itibaren etkili olan ve son 26 yılın rekor seviyelerine ulaşan kar yağışının olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, böylesi bir yağışın, son 60 yıl içinde sadece 3'üncü kez görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bahar ayları ile birlikte bunun etkilerini göreceklerini, sel ve taşkınların yaşanabileceği uyarısında bulundu. 
Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde yaklaşık 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 1.5 metreyi aşması, hem ulaşımı hem de eğitimi aksattı. Şubat ayı içinde gerçekleşen kar yağışının, son 26 yılın rekoru olduğunu belirtildi. Rekor seviyedeki kar yağışı ile ilgili bilim insanları da değerlendirmelerde bulundu.
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, 2019 yılı Aralık ayında 'Bölgede kuraklık tehlikesi var mı?' diye konuşmalar yapılırken, 2020 yılında daha farklı bir tablo ortaya çıktığını anlattı. 
'YAĞIŞLARIN TAMAMI KAR ŞEKLİNDE DÜŞTÜ'
Bölgeye 2020 yılı içinde çok ciddi yağış düştüğünü belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Tabi kış olması nedeniyle bu yağışların tamamı kar şeklinde düştü. Tabi bu kar hepimizi üzen sonuçlar da doğurdu. Bunlardan bir tanesi çığdır. Bir de havaların soğuk olması nedeniyle tipiye yakalanıp ölen göçmenler de var. Şu anda bölgenin tamamında benzer bir çığ riski var. Çığların yaşanıyor olması tabi ki doğal bir süreç. Ne zaman felaket oluyor tabi ki insanoğlu bu sürecin içine dahil olduğunda. Tabi bunun önüne geçilebilir. Olası ihtimaller hesaplanır ve ona göre, tedbirler alınıp can ve mal kaybının da önüne geçilebilir. Tabi dünyada bunun birçok örnekleri var" dedi.
SEL VE TAŞKINLAR OLABİLİR
Bölgeye bu yılın yağan karın çok önemli olduğunu ve 60 yıllık süreye bakıldığında 3'üncü en fazla yağışa denk geldiğini anlatan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, şöyle konuştu:
"Bu yıl yağan kar yağışı muazzam bir karı ifade ediyor. Tabi ki bunun olası sonuçları olacaktır. Bunlardan biri çığ, yani bölgede çığ olaylarının gerçekleşeceği anlamına geliyor. Aslında şu an biz konuşuyorken bile doğanın farklı yerlerinde çığ olayları oluyordur. Ama insan hayatını etkilemediği için felaket olmuyor. Tabi bu kar yağışının farklı türde olumlu ve olumsuz etkileri de olacak. Tabi bahar aylarıyla birlikte kar erimeye başlayınca akarsuların taşıyamayacağı kapasiteye varınca sel taşkın felaketlerine dönüşebilir. Eğer buharlaşmayla atmosfere karışırsa sorun olmayabilir de. Ama kar tam erime sürecinde yağışlar alırsa bu kez felaketin boyutu daha artabilir. 1939'dan 2018'a kadar ocak ve şubat aylarında ortalama yağış ne kadar diye baktığımda gördüğüm rakamlar hakikatten ilginç. Yaklaşık 80 yıllığın ortalamasına baktığımızda ocak ayı için 34,6, şubat ayı için de 33,5 milimetre. Yani ikisini toplasanız bile 78 milimetrelik bir yağışı işaret ediyor. Ama şu ana kadar düşen yağış, 158 milimetre. Ve bundan sonra da çığ düşebilir. Diğeri de bahar aylarında karşılaşabileceğimiz sellerdir. Yani umarız olmaz ama bahar aylarında yağmur ile desteklenirse süreç ona doğru evrilecek. Bu nedenle şimdiden bahar aylarını da yönetebilmek adına bütün ihtimalleri masaya yatırmakta yarar var." 
'GELECEKTE KURAKLIK SORUNU İÇİN ADIM ATILMASI LAZIM'
Kar yağışının sadece olumsuz etkilerinin olmadığını, bölgenin içme suyu için olumlu etkilerinin de olduğunu belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Burası kapalı bir havza. Kapalı bir havzanın en temel sorunlarından biri sudur. Kendi su ihtiyacını kendisinin karşılaması gerekiyor. Tabu bu kar yağışlarının tarım için olumlu etkileri var. Van Gölü Havzası Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illere göre daha dezavantajlı. Çünkü gelecekte bir içme suyu sorunu yaşayabilir. Barajlar bunun önüne geçmek için bir fırsat. Van Gölü Havzası bunun için yeterli değil, yani yeteri kadar içme ve sulama suyu barajı maalesef yok. Dolayısıyla var olan bu yağışların barajlar aracılığıyla yıllık su ihtiyacını karşılamak için hem Van'ın, hem de yakın bölgedeki diğer ilçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı çalışmalarının da bir an önce başlatılması lazım. Bugün için değil, ama 10 yıl 20 yıl sonrayı düşünerek baraj yatırımı lazım. Yani bir baraj yatırımı 1520 yıllık süreci gerektiriyor. Kesinlikle bu yağışlara aldanılmaması gerekiyor. Van Gölü Havzası uzun vadede kuraklık sorunu var. Yetkililerin de karar vericilerinde özellikle bu noktada durmaları olabilecek alanlar tespit edilerek bence bu alanlara bir an önce barajların yapılarak içme ve kullanma suyunun şimdiden planlanması ve adımlar atılması gerekiyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş Belediyesinden yol açma çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden yol açma çalışması
Yazar Kapaklıkaya'yı vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Yazar Kapaklıkaya'yı vatandaşlarla buluştu
Mezra yolu açılarak hastaneye kaldırılan hamile kadının ikizleri oldu
YEREL HABERLER Mezra yolu açılarak hastaneye kaldırılan hamile ...
Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu
YEREL HABERLER Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz ...
Milletvekili Arvas: “2020 Erciş için yatırım yılı olacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “2020 Erciş için yatırım yılı ...
İpkeyolu’nda “İpekses” yarışması
YEREL HABERLER İpkeyolu’nda “İpekses” yarışması
Van'da çatılarda halat önlemli kar temizliği
YEREL HABERLER Van'da çatılarda halat önlemli kar temizliği
Yılın ilk Van kedileri dünyaya geldi
YEREL HABERLER Yılın ilk Van kedileri dünyaya geldi
(Görüntülü) Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle ...
Anaokulu öğrencileri Van Müzesini gezdi
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri Van Müzesini gezdi
Çaldıran’da deprem
YEREL HABERLER Çaldıran’da deprem
Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye ...
5 metre karda zorlu çalışma Belediye ekipleri yer yer 5 metreyi bulan ve çığ tehlikesinin yaşandığı yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER 5 metre karda zorlu çalışma Belediye ekipleri yer yer ...
Erciş'te, ilkokul öğrencilerine mont ve bot dağıtıldı
YEREL HABERLER Erciş'te, ilkokul öğrencilerine mont ve bot dağıtıldı
Erciş’e 30 yıllık ihtiyacı karşılayacak arıtma tesisi
YEREL HABERLER Erciş’e 30 yıllık ihtiyacı karşılayacak arıtma tesisi
Van Gölü bu yıl geç nefes aldı Van Gölü'nün yüzey suyuyla dip suları yer değiştirdi
YEREL HABERLER Van Gölü bu yıl geç nefes aldı Van Gölü'nün yüzey ...
Vali Bilmez, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesini havadan inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ ...
Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı
Çığ bölgesi havadan görüntülendi Vali Bilmez, teknik heyetle bitlikte 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesini havadan inceledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Çığ bölgesindeki iş makinelerinin yağan kar ve çığlardan görünmez olduğuna şahitlik ettik”
YEREL HABERLER Çığ bölgesi havadan görüntülendi Vali Bilmez, teknik ...
Gevaşlıların kızak keyfi
YEREL HABERLER Gevaşlıların kızak keyfi
Hastaların imdadına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Hastaların imdadına ambulans helikopter yetişti
Van’da 96 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Van’da 96 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı
AK Parti’li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü
Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı Bozo’nun katıldığı aramada 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı Bozo’nun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X