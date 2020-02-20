Başkale'de 16 kilo eroin ele geçirildi

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VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş 16 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Örmetaş Mahallesi'ndeki harabe mevkiinde eroin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, bölgede yapılan aramada araziye gizlenmiş 16 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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