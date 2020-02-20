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İran’daki ölümlerden sonra Van’da korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor Van’da korona virüsüne ...

İHA

İran'ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, Türkiye'nin İran sınırında bulunan Van'da virüse karşı acil tedbirler alınması kararlaştırıldı.

İran’daki ölümlerden sonra Van’da korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor Van’da korona virüsüne karşı acil toplantı

İran’ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, Türkiye’nin İran sınırında bulunan Van’da virüse karşı acil tedbirler alınması kararlaştırıldı.
İran’ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van’da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için toplantı yapıldı.
Toplantıda Vali Bilmez, korona virüsünün İran’da ortaya çıkmasıyla bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, genel durum değerlendirmesi yaptı. Alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda öncelikle Türkiyeİran sınırı Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan gümrük kapısında çalışan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile korona virüsü hakkında eğitimden geçirilmesi kararı alındı.
Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birlikleri personeline de yine virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekildi. Virüs hakkında Türkçe, Farsça, İngilizce bastırılacak bilgilendirme afişlerinin Kapıköy Gümrük Kapısının çeşitli yerlerine asılmasına karar verildi.
Ayrıca, İran’dan Türkiye’ye kara yolu ve demir yolu ile girişçıkışların sınırlandırılması konusunda bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.
Valilikte yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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