Vanlı güreşçiler Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 faaliyet programında yer alan ve Muş’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına katılan sporcular Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Muş’ta 14 ilden 104 sporcunun katılımıyla yapılan Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına Van’dan katılan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü alt yapı güreşçileri olan Güzin Dinçkök, Cumhuriyet İmam Hatip ve Yavuz Selim ortaokulları öğrencilerinden Arda Kaan Genç birinci, Deniz Zengin ikinci, Şahin Erginoğuz ve Nakşi Yörgüç ise üçüncülük madalyasının sahibi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Cahit Cevizci, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muş’ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına Van adına 7 sporcuyla katıldıklarını belirtti. Cevizci, “Güreşçilerimiz çıktıkları minderden rakiplerini mağlup ederek ilimize 1 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük madalyası kazandırdılar. İlimiz adına böyle güzel başarılara imza atarak bizlere bu mutluluğu yaşatan güreşçimizi bir kez daha tebrik ediyoruz” dedi.

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