Gevaş’ta 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mont astarına ve berenin içine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Şubat tarihinde Gevaş ilçesi Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsü durdurulduğu belirtildi. Otobüste yapılan kontrolde, şüpheli Afgan uyruklu bir şahsın yapılan üst aramasında mont astarına ve berenin içine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

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