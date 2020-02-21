İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir kadının iç çamaşırında 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsünün kontrol amaçlı durdurulduğu belirtildi. Yapılan kontrolde şüpheli bir kadının yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadınla ilgili adli süreç başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.