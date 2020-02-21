Van Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile meclis üyeleri katıldı. 16 gündem ve 4 gündem dışı olmak üzere 20 maddenin görüşüldüğü toplantıda, Elazığ’da yaşanan depremde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere belediye tarafından hazırlanan bin kişilik yardım paketlerinin Van Valiliğine teslim edilmesi, Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye çadırları kurulması ve taziye giderlerinin karşılanması, imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi ve imar konuları olmak üzere 20 madde görüşüldü.

Ayrıca UKOME toplantısında kararı alınan ve meclise sevk edilen merkez ilçeler dışındaki 10 ilçede çalıştırılmak üzere 17+1 yolcu taşıma kapasitesi halk otobüsü (H Plaka) ve ticari araç (T Plaka) taksi ihalelerinin yapılması talebi de mecliste kabul edildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda bazı konular karara bağlanırken, diğer konular ise ilgili komisyonlara havale edildi.

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