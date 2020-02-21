İran sınırında 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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VAN'ın Saray ilçesinde, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirtilen 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesine, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarla kaçak sigara getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçak sigaraların getirileceği İran sınırındaki Bakışık Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, Karataş deresi kenarına bırakılan 21 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçıların yakalanması için çalışma başlatıldı.



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