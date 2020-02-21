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Yaralı köpeğe polis şefkati

İHA

Van Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kanlar içinde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Yaralı köpeğe polis şefkati

Van Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kanlar içinde bulunan köpek tedavi altına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Şubat 2020 günü İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Kıratlı Sokakta bulunan müstakil bir binanın bahçesinde elinde silah ve el feneri olan bir şahsın olduğu şeklinde ihbar alındığı belirtildi. Bunun üzerine ihbarda belirtilen adrese giden ekipler, inşaat halinde olan binanın etrafında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, elinde uzun namlulu silah ve el feneri olan iki şahsın bir süre binanın bahçesinde bulunduğu ve dere yatağına doğru gittikleri tespit edildi. Çevrede yapılan araştırmada yerde yoğun kan izlerinin olduğu görülmesi üzerine kan izleri takip edilerek ateşli silah ile yaralandığı anlaşılan bir köpeğe rastlandı.
Yaralı köpeğin tedavisi için polis ekipleri hemen Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bilgi verdi. Yaralı köpek, belediye görevlilerince olay yerinden alınarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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