Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü

Van’ın Özalp ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj tamamen çöktü.
Özalp ilçesine bağlı Memetalan Mahallesi’nde kar birikmesi sonucu Dilaver Güçlü’ye ait garaj çöktü. Olayda can kaybı olmazken, garaj içinde bulunan ve hasar gören 3 traktör köylüler tarafından çıkarıldı.
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