Van’da "TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Düzenleme İşbirliği Protokolü" imzalandı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda "TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Düzenleme İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik'in katıldığı toplantıda, Van YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fuat Tanhan 1113 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek kongreyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hamdullah Şevli, Van Valiliğinin himayelerinde gerçekleştirilecek kongrenin temel amacının bölgesel kalkınma noktasında söz sahibi paydaşların bir araya getirilerek eğitim, kalkınma ve istihdam konularının uluslararası düzeyde tartışılması olduğunu ifade etti. Rektör Şevli, TRB2 adı altında uluslararası bir etkinliğin düzenlenmesi ve bu etkinlik yoluyla bölgenin eğitim sorunlarının konuşulması, çözüm yollarının gündeme getirilmesi ve uygulama projelerinin geliştirilmesinin oldukça değerli bir girişim olduğunu kaydetti. Rektör Şevli, bu yönüyle söz konusu kongrenin dönüşümlü olarak her yıl TRB2 bölgesinde yer alan (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) illerin birinde gerçekleştirmeyi düşündüklerini ve her kongrenin bölgenin gündemdeki farklı bir eğitim sorununa odaklanacağını söyledi. TRB2 bölgesinde ortaya konan bu işbirliği protokolünün farklı kaynakların verimli kullanılması, güçlü işbirliklerinin kullanılması açısından bir model olma özelliğini de taşıdığını belirten Şevli, "Kongrenin her yıl bir ilimiz tarafından gerçekleştirilmesi, bölgedeki beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve bölgedeki eğitim çabalarının kurumsallaşması ayrıca büyük önem arz etmektedir. Eğitim alanında ortaya konan bu işbirliğinin hayat bulmasında destek olan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İsmail Çelik'e, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fuat Tanhan'a ve Doç. Dr. Ahmet Yayla'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Doç. Dr. Fuat Tanhan ise TRB2 bölgesinin Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerini kapsadığını ifade ederek, "Bölgede bilgi ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması bölgesel kalkınma açısından önem arz etmektedir. Bölgedeki eğitim dinamikleri ve göstergeleri örgütsel bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu işbirliğinin bir yansıması olarak TRB2 bölgesinde Van Valiliği himayelerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bilimsel organizasyonunda gerçekleştirilecek olan ‘TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’; insan, istihdam ve kalkınma temasına odaklı olarak 1113 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nin gerçekleştirilmesinde Van Valiliğinin liderliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Edremit Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesinin finansal desteği ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği söz konusudur. Söz konusu bu işbirliği ülkemizde kalkınma ajanslarının temel amaçları dikkate alındığında bir ilk niteliğindedir. Kongrenin bilimsel planlaması, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün sorumluluğundadır. Bu yönüyle TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nin düzenlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu ‘2023 Eğitim Vizyonu’nun gösterdiği doğrultuda bölge eğitimine bir dinamizm ve ivme kazandıracaktır" diye konuştu.

