Silahla vurulan köpeğe polis sahip çıktı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde silahla vurulan köpeğe, polis ekipleri sahip çıktı. Yaralı köpek, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağında tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde müstakil bir binanın bahçesinde elinde silah ve fener olan bir kişinin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan aramada, herhangi bir kişiye rastlanmadı. Binanın çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kayıtlarda, elinde uzun namlulu silah ve el feneri bulunan 2 kişinin, dere yatağına doğru gittikleri görüldü. Polisin dere yatağında yaptığı araştırmada ise kan izine rastlandı. Kan izini takip eden polis ekipleri, dere yatağında yaralı bir köpeğin olduğunu fark etti.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Gelen belediye veteriner hekimleri, köpeği hayvan barınağına götürerek tedaviye aldı.

Polis, bölgede görülen silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



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