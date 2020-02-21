Van’da zincirleme kaza: 5 yaralı

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VanHakkari kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde VanHakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 araç bir birine çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla VanHakkari kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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