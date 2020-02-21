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Köpeğin ısırdığı kadın için seferberlik

İHA

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Dikbıyık Mahallesi'nde köpeğin ısırması sonucu yaralanan kadın, büyük uğraşlar sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Köpeğin ısırdığı kadın için seferberlik

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Dikbıyık Mahallesi’nde köpeğin ısırması sonucu yaralanan kadın, büyük uğraşlar sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Gürpınar ilçenin Dikbıyık Mahallesi’nde köpek tarafından 3 yerinden ısırılan evli ve 6 çocuk annesi Hatice Ertas (60) için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte hareket eden sağlık ekipleri, yolun açılmasıyla hastaya ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye yetiştirildi. Yapılan müdahale sonrası kadının iyi olduğu bildirildi.
Köpek tarafından ısırılan Hatice Ertaş, büyük uğraşlar sonucu kendisini hastaneye yetiştiren Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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