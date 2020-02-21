Tuşba Belediyesinden engellilere yönelik meslek kursu

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından açılan ‘Cicim Kursu’na katılan 12 işitme engelli hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Tuşba Belediyesinin Van turizmine kazandırdığı Geleneksel Van Evlerinde İşKur Van İl Müdürlüğünün destekleri ile açtığı Cicim Kursu, işitme engelliler için umut kapısı oldu. Engellilerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak amacıyla açılan kursa katılanlar, sosyalleşmenin yanı sıra mesleki beceri ve hobi kazanma olanağı buluyor. Açılan kursu ziyaret ederek işitme engelli kursiyerler tarafından ilmek ilmek dokunan el emeği ve göz nuru ürünleri inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kursun engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamaya dönük olduğunu söyledi. Başkan Akman, kursun engellilerin halkla iç içe olması, kendilerini öteki vatandaşlarla aynı görmelerini sağlamak amacı güden bir proje olduğunu kaydetti. Asıl amaçlarının engellileri meslek sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Bu engelli kardeşlerimiz daha sonra kendi başlarına cicim tezgâhları ile beraber belki işletmeler kuracaktır. Hem hediyelik hem de turizme yönelik eşyalar yapacaklar. İnşallah faydalı olacaktır” dedi.

Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından servis ile evlerinden alınan kursiyerlere, yaklaşık 4 ay sürecek olan kurs boyunca İşKur aracılığı ile günlük 40 lira da harçlık verilecek.

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