Van’da check-up merkezi açılışı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ek Hizmet Polikliniğinde checkup merkezinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Ek hizmet polikliniğinde düzenlenen açılış törenine Van YYÜ Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ve sağlık çalışanları katıldı. Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kent merkezindeki vatandaşlara daha yakından hizmet verebilmek için ek poliklinik binasında yeni merkezler kurduklarını belirtti. Bugün checkup merkezini Van halkının hizmetine sunduklarını ifade eden Rektör Şevli, “Vatandaşlarımızın belirli sürelerde sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. Burada hastalık gelmeden koruyucu amaçlı test yapılıyor. Van ilimize hayırlı olsun” dedi.

Checkup merkezinin Van halkına hayırlı olmasını dileyen Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise vatandaşların çok sayıda hekime başvurmadan ön testlerini bir hekimden öğrenerek ona göre yönlendirilmesi açısından checkup hizmetinin önemli olduğunu kaydetti.

CheckUp hizmetlerinin büyükşehirlerde kesinlikle olması gerektiğinin altını çizen Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden de, “Vatandaşların şikayetlerini hangi bölüme aktarması noktasında kararsızlık yaşadıklarında bütün koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan bir merkeze ihtiyaç vardı. Üniversite olarak bölgemize bu hizmeti başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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