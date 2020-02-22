Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1. lig yolunda

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligi 2’inci sırada tamamlayarak playoff için mücadele etmeye hak kazandı.

Sezon başında sporcusu, teknik heyeti, taraftarı ve yönetimiyle şampiyonluğa odaklanan ve grubunun en istikrarlı performansını sergileyen Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonu 37 puanla 2’inci sırada tamamladı. Sezonun son maçını da evinde Mardin Dinamik Gençlik Voleybol Takımıyla oynayan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 3 sette de 2512 gibi net bir skorla maçı kazanarak adını playoff’a yazdırmayı başardı.

Playoffa katılmayı hak eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 456 Mart tarihlerinde playoff 1’inci turunda Fenerbahçe, Ankara Numune ve Konya Ereğli Voleybol takımları ile karşılaşacak.

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