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Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifa etti

İHA

TFF 2. Lig takımlarından Vanspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın görevinden istifa etti.

Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifa etti

TFF 2. Lig takımlarından Vanspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın görevinden istifa etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), geçtiğimiz aylarda Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra Taner Taşkın’la anlaşmıştı. Takımın başında çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar olamayan Taner Taşkın, yönetime istifa dilekçesini sundu.
Van Spor Futbol Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Taner Taşkın’ın sunduğu istifa, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Takımımız pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Ankara Demirspor müsabakasına alt yapı antrenörlerimizden Ferhat Demir yönetiminde çıkacak" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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