Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifa etti

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TFF 2. Lig takımlarından Vanspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın görevinden istifa etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), geçtiğimiz aylarda Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra Taner Taşkın’la anlaşmıştı. Takımın başında çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar olamayan Taner Taşkın, yönetime istifa dilekçesini sundu.

Van Spor Futbol Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Taner Taşkın’ın sunduğu istifa, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Takımımız pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Ankara Demirspor müsabakasına alt yapı antrenörlerimizden Ferhat Demir yönetiminde çıkacak" denildi.

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