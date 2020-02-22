Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Van’ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada, 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanslarla yaralılar Van Lokman Hekim Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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