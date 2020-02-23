İran’daki deprem Van’da da hissedildi

Almanya’da bir nargile kafeye daha silahlı saldırı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İran’ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van’da da hissedildi.

AFAD’dan alınan bilgilere göre, sabah saat 08.53 sıralarında İran’ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.