İran’daki deprem Van’da hasara neden oldu: Yaralılar var

İran’ın Khoy şehrinde meydana gelen deprem, Van’ın Başkale ilçesinde de hissedildi. Bazı evler yıkılırken, yaralananlar oldu.

Saat 08.53'te İran’ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van merkez başta olmak üzere bir çok ilçede hissedildi. Sarsıntı, Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde bazı evlerin yıkılmasına yol açarken, yaralananlar oldu. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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