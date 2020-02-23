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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Ankara Demirspor: 1

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Vanspor FK, sahasında Ankara Demirspor'u 21 yendi.

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Vanspor FK, sahasında Ankara Demirspor’u 21 yendi.

Stat: Atatürk
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Barkın Güdü xx, Ozan Bekar xx
Vanspor FK: Salih Şenbaş xx, Şerif Doğan xxx, Barış Gök xx, Yakup Demir xxx, Nuri Terliksiz xxx, Barış Sağır xx, Oktay Aydin xx, Umut Koray Öz xx (Enes İslam dk. 46 x), Mehmet Sıddık İstemi xx, Serdar Cansu xx, Batuhan Er xx (Maksut Taşkıran dk. 89 x)
Teknik Sorumlu: Ferhat Demir
Ankara Demirspor: Emre Selen x, Kamil İçer x, Çağrı Bülbül x, Hasan Küçcük x, Mustafa Kayabaşı x (Samed Yeşil dk. 86 ?), Burak Öksüz x, Serdar Eylik x, Ahmet Devret x, Barış Alper Yılmaz x (Muhammed Samed Karakoç dk. 60 x), Taner Koç x (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 74 x), Mustafa Tahir Babaoğlu xx
Teknik Sorumlu: Bahaddin Güneş
Goller: Mustafa Tahir Baboğlu (dk. 2) (Ankara Demirspor), Yakup Demir (dk. 48), Serdar Cansu (dk. 79) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Taner Koç, Mustafa Tahir Babaoğlu, Burak Öksüz (Ankara Demirspor), Barış Sağır, Batuhan Er (Vanspor FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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